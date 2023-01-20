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Позволят перейти к наступлению: Столтенберг приветствовал новые поставки оружия Украине

Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает обещания союзников о передаче Украине новых пакетов вооружения, ведь это поможет стране защититься от новых наступлений России и перейти к контрнаступлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Тот факт, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны... Эта поддержка позволит не только украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также дал понять в Рамштайне, что он ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких танков Leopard 2.

Напомним, сегодня, 20 января, министр обороны Германии назвал условие передачи танков Leopard 2 ВСУ.

Также сегодня Германия анонсировала свой новый пакет военной помощи для Украины в 1 млрд евро.

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НАТОЙенс Столтенберг