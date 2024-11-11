Дозволить закрити прогалину. Росія планує серійне виробництво FPV-дрона "Пиранья-5"

Цього місяця російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що конструкторське бюро "Пиранья" створило "навчально-бойовий" FPV-дрон "Пиранья-5", який ворог зможе використовувати не лише на фронті, але й під час підготовки операторів. Станом на сьогодні стартувало серійне виробництво дронів.

Як пояснює Defense Express, концепція безпілотника є цілком зрозумілою, оскільки невеличкий дрон дозволить закривати прогалини у постачанні дронів до навчальних центрів. Зокрема росіяни стверджують, що "Пиранья-5" обладнаний усім необхідним для пришвидшення процесів та полегшення переходу на інші платформи під час навчання.

Серед характеристик дрона:

діаметр - 12 сантиметрів;

максимальна швидкість - до 220 км/год;

вага - 300 грамів.

Зокрема, як стверджують росіяни, дрон нібито здатний підіймати корисне навантаження до 1 кілограма й мати достатньо батарей на борту для застосування під час штурмів у радіусі 1-3 кілометрів.

"Фактично те такий собі "карманний дрон", щось на кшталт дешевого аналога американських нано-дронів Black Hornet, але низькотехнологічні і в рази більших розмірів", - пояснює Defense Express.