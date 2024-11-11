UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Дозволить закрити прогалину. Росія планує серійне виробництво FPV-дрона "Пиранья-5"

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) планує серійне виробництво дронів "Пиранья-5". Це дозволить їй закрити прогалину у постачанні дронів до навчальних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Experess.

Цього місяця російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що конструкторське бюро "Пиранья" створило "навчально-бойовий" FPV-дрон "Пиранья-5", який ворог зможе використовувати не лише на фронті, але й під час підготовки операторів. Станом на сьогодні стартувало серійне виробництво дронів

Як пояснює Defense Express, концепція безпілотника є цілком зрозумілою, оскільки невеличкий дрон дозволить закривати прогалини у постачанні дронів до навчальних центрів. Зокрема росіяни стверджують, що "Пиранья-5" обладнаний усім необхідним для пришвидшення процесів та полегшення переходу на інші платформи під час навчання. 

Серед характеристик дрона: 

  • діаметр - 12 сантиметрів; 
  • максимальна швидкість - до 220 км/год; 
  • вага - 300 грамів.  

Зокрема, як стверджують росіяни, дрон нібито здатний підіймати корисне навантаження до 1 кілограма й мати достатньо батарей на борту для застосування під час штурмів у радіусі 1-3 кілометрів. 

"Фактично те такий собі "карманний дрон", щось на кшталт дешевого аналога американських нано-дронів Black Hornet, але низькотехнологічні і в рази більших розмірів", - пояснює Defense Express. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія цієї осені розробила безпілотник під назвою "Гарпія-3". Зокрема провела його льотні випробування за участю китайських фахівців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація