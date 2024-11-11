Позволит закрыть пробел. Россия планирует серийное производство FPV-дрона "Пиранья-5"

Российская Федерация (РФ) планирует серийное производство дронов "Пиранья-5". Это позволит ей закрыть пробел в поставках дронов в учебные центры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Experess.
В этом месяце российские пропагандистские СМИ заявляли, что конструкторское бюро "Пиранья" создало "учебно-боевой" FPV-дрон "Пиранья-5", который враг сможет использовать не только на фронте, но и при подготовке операторов. По состоянию на сегодня стартовало серийное производство дронов.
Как объясняет Defense Express, концепция беспилотника вполне понятна, поскольку небольшой дрон позволит закрывать пробелы в поставках дронов в учебные центры. В частности россияне утверждают, что "Пиранья-5" оборудован всем необходимым для ускорения процессов и облегчения перехода на другие платформы во время обучения.
Среди характеристик дрона:
В частности, как утверждают россияне, дрон якобы способен поднимать полезную нагрузку до 1 килограмма и иметь достаточно батарей на борту для применения во время штурмов в радиусе 1-3 километров.
"Фактически то некий «карманный дрон», что-то вроде дешевого аналога американских нано-дронов Black Hornet, но низкотехнологичные и в разы больших размеров", - объясняет Defense Express.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия этой осенью разработала беспилотник под названием "Гарпия-3". В частности, провела его летные испытания с участием китайских специалистов.
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