RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Позволит закрыть пробел. Россия планирует серийное производство FPV-дрона "Пиранья-5"

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) планирует серийное производство дронов "Пиранья-5". Это позволит ей закрыть пробел в поставках дронов в учебные центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Experess.

В этом месяце российские пропагандистские СМИ заявляли, что конструкторское бюро "Пиранья" создало "учебно-боевой" FPV-дрон "Пиранья-5", который враг сможет использовать не только на фронте, но и при подготовке операторов. По состоянию на сегодня стартовало серийное производство дронов

Как объясняет Defense Express, концепция беспилотника вполне понятна, поскольку небольшой дрон позволит закрывать пробелы в поставках дронов в учебные центры. В частности россияне утверждают, что "Пиранья-5" оборудован всем необходимым для ускорения процессов и облегчения перехода на другие платформы во время обучения. 

Среди характеристик дрона: 

  • диаметр - 12 сантиметров; 
  • максимальная скорость - до 220 км/ч; 
  • вес - 300 граммов.  

В частности, как утверждают россияне, дрон якобы способен поднимать полезную нагрузку до 1 килограмма и иметь достаточно батарей на борту для применения во время штурмов в радиусе 1-3 километров. 

"Фактически то некий «карманный дрон», что-то вроде дешевого аналога американских нано-дронов Black Hornet, но низкотехнологичные и в разы больших размеров", - объясняет Defense Express. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия этой осенью разработала беспилотник под названием "Гарпия-3". В частности, провела его летные испытания с участием китайских специалистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация