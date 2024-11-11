ua en ru
Пн, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дозволить закрити прогалину. Росія планує серійне виробництво FPV-дрона "Пиранья-5"

Понеділок 11 листопада 2024 11:11
UA EN RU
Дозволить закрити прогалину. Росія планує серійне виробництво FPV-дрона "Пиранья-5" Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) планує серійне виробництво дронів "Пиранья-5". Це дозволить їй закрити прогалину у постачанні дронів до навчальних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Experess.

Цього місяця російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що конструкторське бюро "Пиранья" створило "навчально-бойовий" FPV-дрон "Пиранья-5", який ворог зможе використовувати не лише на фронті, але й під час підготовки операторів. Станом на сьогодні стартувало серійне виробництво дронів.

Як пояснює Defense Express, концепція безпілотника є цілком зрозумілою, оскільки невеличкий дрон дозволить закривати прогалини у постачанні дронів до навчальних центрів. Зокрема росіяни стверджують, що "Пиранья-5" обладнаний усім необхідним для пришвидшення процесів та полегшення переходу на інші платформи під час навчання.

Серед характеристик дрона:

  • діаметр - 12 сантиметрів;
  • максимальна швидкість - до 220 км/год;
  • вага - 300 грамів.

Зокрема, як стверджують росіяни, дрон нібито здатний підіймати корисне навантаження до 1 кілограма й мати достатньо батарей на борту для застосування під час штурмів у радіусі 1-3 кілометрів.

"Фактично те такий собі "карманний дрон", щось на кшталт дешевого аналога американських нано-дронів Black Hornet, але низькотехнологічні і в рази більших розмірів", - пояснює Defense Express.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія цієї осені розробила безпілотник під назвою "Гарпія-3". Зокрема провела його льотні випробування за участю китайських фахівців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО
Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста