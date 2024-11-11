Позволит закрыть пробел. Россия планирует серийное производство FPV-дрона "Пиранья-5"

Российская Федерация (РФ) планирует серийное производство дронов "Пиранья-5". Это позволит ей закрыть пробел в поставках дронов в учебные центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Experess .

В этом месяце российские пропагандистские СМИ заявляли, что конструкторское бюро "Пиранья" создало "учебно-боевой" FPV-дрон "Пиранья-5", который враг сможет использовать не только на фронте, но и при подготовке операторов. По состоянию на сегодня стартовало серийное производство дронов.

Как объясняет Defense Express, концепция беспилотника вполне понятна, поскольку небольшой дрон позволит закрывать пробелы в поставках дронов в учебные центры. В частности россияне утверждают, что "Пиранья-5" оборудован всем необходимым для ускорения процессов и облегчения перехода на другие платформы во время обучения.

Среди характеристик дрона:

диаметр - 12 сантиметров;

максимальная скорость - до 220 км/ч;

вес - 300 граммов.

В частности, как утверждают россияне, дрон якобы способен поднимать полезную нагрузку до 1 килограмма и иметь достаточно батарей на борту для применения во время штурмов в радиусе 1-3 километров.

"Фактически то некий «карманный дрон», что-то вроде дешевого аналога американских нано-дронов Black Hornet, но низкотехнологичные и в разы больших размеров", - объясняет Defense Express.