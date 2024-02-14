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Дозволить створити нові групи. США передали Україні партію техніки для розмінування

Середа 14 лютого 2024 04:20
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Дозволить створити нові групи. США передали Україні партію техніки для розмінування Фото: США передали велику партію техніки для розмінування (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати передали Україні нову партію автомобілів та спеціальної техніки для розмінування деокупованих регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні посла США в Україні.

Зазначається, що передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп для розмінування, щоб прискорити відновлення деокупованих регіонів.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

При цьому Литва очолила коаліцію з розмінування України. Вже відбулася перша зустріч партнерів.

Також 7 лютого Європейський Союз передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10. Її одержала Державна служба спеціального транспорту України. Новий комплекс став частиною пакету підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року.

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