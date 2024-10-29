Дозволить отримати 4 млрд євро від ЄС. Рада ухвалила важливий закон про угоди зі слідством

4 млрд євро від ЄС

Нагадаємо, минулого тижня було оприлюднено листа Міністерства закордонних справ України. У ньому стверджувалося, що Україна може цього року не отримати обіцяні 4 млрд євро від ЄС у рамках механізму Ukraine Facility, оскільки все ще не було прийнято законопроект про угоди зі слідством.

У листі вказувалося, що передачу 4 млрд євро від ЄС можуть перенести на наступний рік у разі, якщо законопроект не буде ухвалено у другому читанні та підписано президентом України Володимиром Зеленським до 31 жовтня.

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