UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Дозволить отримати 4 млрд євро від ЄС. Рада ухвалила важливий закон про угоди зі слідством

Ілюстративне фото: Рада ухвалила важливий закон про угоди зі слідством (rada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про угоду зі слідством у корупційних справах. Це одна з умов для України, щоб отримати 4 млрд євро від Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За словами парламентаря, за ухвалення законопроекту проголосували 263 депутати.

Ініціативою пропонується, що у разі співробітництва зі слідством шляхом викриття співучасників та відшкодування шкоди, суд може призначити більш короткий термін тюремного ув'язнення, ніж передбачає кримінальний кодекс.

При цьому законопроектом передбачається:

  • надання суду права накладати значні штрафи: понад 4 мільйони гривень за тяжкі злочини та до 102 мільйонів гривень за особливо тяжкі злочини;
  • надання суду права конфіскувати майно фігуранта, якщо це буде узгоджено.

Примітно, що такий механізм можуть застосувати до організатора злочинної схеми лише за умови, якщо він викриває іншого організатора.

4 млрд євро від ЄС

Нагадаємо, минулого тижня було оприлюднено листа Міністерства закордонних справ України. У ньому стверджувалося, що Україна може цього року не отримати обіцяні 4 млрд євро від ЄС у рамках механізму Ukraine Facility, оскільки все ще не було прийнято законопроект про угоди зі слідством.

У листі вказувалося, що передачу 4 млрд євро від ЄС можуть перенести на наступний рік у разі, якщо законопроект не буде ухвалено у другому читанні та підписано президентом України Володимиром Зеленським до 31 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзКорупціяДопомога УкраїніВерховна рада