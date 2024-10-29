Позволит получить 4 млрд евро от ЕС. Рада приняла важный закон о сделках со следствием

4 млрд евро от ЕС

Напомним, на прошлой неделе было обнародовано письмо Министерства иностранных дел Украины. В нем утверждалось, что Украина может в этом году не получить обещанные 4 млрд евро от ЕС в рамках механизма Ukraine Facility, поскольку все еще не был принят законопроект о сделках со следствием.

В письме указывалось, что передачу 4 млрд евро от ЕС могут перенести на следующий год в случае, если законопроект не будет принят во втором чтении и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским до 31 октября.

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