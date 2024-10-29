RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Позволит получить 4 млрд евро от ЕС. Рада приняла важный закон о сделках со следствием

Иллюстративное фото: Рада приняла важный закон о сделках со следствием (rada.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам. Это одно из условий для Украины, чтобы получить 4 млрд евро от Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По словам парламентария, за принятие законопроекта проголосовали 263 депутата. 

Инициативой предлагается, что в случае сотрудничества со следствием путем разоблачения соучастников и возмещения вреда, суд может назначить более короткий срок тюремного заключения, чем предусматривает уголовный кодекс. 

При этом законопроектом предусматривается:

  • предоставление суду права накладывать значительные штрафы: более 4 миллионов гривен за тяжкие преступления и до 102 миллионов гривен за особо тяжкие преступления;
  • предоставление суду права конфисковать имущество фигуранта, если это будет согласовано.

Примечательно, что такой механизм могут применить по отношению к организатору преступной схемы только при условии, если он разоблачает другого организатора. 

4 млрд евро от ЕС

Напомним, на прошлой неделе было обнародовано письмо Министерства иностранных дел Украины. В нем утверждалось, что Украина может в этом году не получить обещанные 4 млрд евро от ЕС в рамках механизма Ukraine Facility, поскольку все еще не был принят законопроект о сделках со следствием.

В письме указывалось, что передачу 4 млрд евро от ЕС могут перенести на следующий год в случае, если законопроект не будет принят во втором чтении и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским до 31 октября.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзКоррупцияПомощь УкраинеВерховная рада