Дозволена субсидія чи ні? Українцям підказали алгоритм, як перевірити

Часто українські сім'ї навіть не підозрюють, що мають право на субсидію. Спедіалісти підказали алгоритм, який дозволить перевірити її наявність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online .

Перевірити, чи доступна субсидія, можна всього за кілька кроків:

Субсидії в Україні

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

При цьому Пенсійний фонд України виявив 50 717 домогосподарств, які можуть отримувати житлову субсидію, але за отриманням виплати не зверталися.

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