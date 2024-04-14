Дозволена субсидія чи ні? Українцям підказали алгоритм, як перевірити
Часто українські сім'ї навіть не підозрюють, що мають право на субсидію. Спедіалісти підказали алгоритм, який дозволить перевірити її наявність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
Як перевірити наявність субсидії
Перевірити, чи доступна субсидія, можна всього за кілька кроків:
- на веб-порталі ПФУ у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку "Вхід" та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA;
- на панелі зліва оберіть розділ "Мої повідомлення" та перейдіть у вкладку "Індивідуальні повідомлення";
- якщо ви є потенційним отримувачем субсидії, то тут зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.
Алгоритм подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії дивіться за посиланням.
Субсидії в Україні
Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.
При цьому Пенсійний фонд України виявив 50 717 домогосподарств, які можуть отримувати житлову субсидію, але за отриманням виплати не зверталися.
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