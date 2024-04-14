ua en ru
Нд, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дозволена субсидія чи ні? Українцям підказали алгоритм, як перевірити

Україна, Неділя 14 квітня 2024 08:12
UA EN RU
Дозволена субсидія чи ні? Українцям підказали алгоритм, як перевірити Фото: українцям підказали алгоритм, як перевірити дозволена субсидія чи ні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Часто українські сім'ї навіть не підозрюють, що мають право на субсидію. Спедіалісти підказали алгоритм, який дозволить перевірити її наявність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

Як перевірити наявність субсидії

Перевірити, чи доступна субсидія, можна всього за кілька кроків:

  • на веб-порталі ПФУ у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку "Вхід" та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA;
  • на панелі зліва оберіть розділ "Мої повідомлення" та перейдіть у вкладку "Індивідуальні повідомлення";
  • якщо ви є потенційним отримувачем субсидії, то тут зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.

Алгоритм подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії дивіться за посиланням.

Субсидії в Україні

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

При цьому Пенсійний фонд України виявив 50 717 домогосподарств, які можуть отримувати житлову субсидію, але за отриманням виплати не зверталися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні Субсидії
NEWS
РФ атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї, - ISW
РФ атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї, - ISW
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський