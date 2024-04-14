Положена субсидия или нет? Украинцам подсказали алгоритм, как проверить
Часто украинские семьи даже не подозревают, что имеют право на субсидию. Спедиалисты подсказали алгорит, который позволит проверить ее наличие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
Как проверить наличие субсидии
Проверить, доступна ли субсидия, можно всего в нескольких шагах:
- на веб-портале ПФУ в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Вход" и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Подписи или ID.GOV.UA;
- на панели слева выберите раздел "Мои сообщения" и перейдите на вкладку "Индивидуальные сообщения";
- если вы являетесь потенциальным получателем субсидии, то здесь сможете ознакомиться с соответствующей информацией от Пенсионного фонда Украины.
Алгоритм подачи упрощенного заявления на назначение жилищной субсидии смотрите по ссылке.
Субсидии в Украине
Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.
При этом Пенсионный фонд Украины обнаружил 50 717 домохозяйств, которые могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.
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