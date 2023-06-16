Дозвіл "в один клік": в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї

З 23 червня в Україні розпочне роботу Єдиний реєстр зброї. Він допоможе автоматизувати облік зброї, а також зробить отримання дозволу більш зручним для громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Які кроки для отримання дозволу на зброю у магазині:

Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Для того, щоб отримати дозвіл, українцям буде достатньо подати документи через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена", - пише пресслужба міністерства.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, після завершення війни з Росією, українцям буде необхідно здати чи продати зброю, яку вони мають на руках, або ж переробити її на дозволений вигляд.

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