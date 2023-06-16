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Разрешение "в один клик": в Украине скоро заработает Единый реестр оружия

Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

С 23 июня в Украине начнет работу Единый реестр оружия. Он поможет автоматизировать учет оружия, а также сделает получение разрешения более удобным для граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия процедура получения разрешений будет упрощена", - пишет пресс-служба министерства.

Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (mvs.gov.ua)

Единый реестр оружия предполагает создание Электронных кабинетов. Для того чтобы получить разрешение, украинцам будет достаточно подать документы через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (mvs.gov.ua)

Как подать документы на получение разрешения:

  • зайти на портал "Единое окно гражданина";
  • авторизоваться;
  • оформить заявку;
  • прикрепить пакет необходимых документов;
  • добавить сканкопии;
  • заверить копии электронной подписью;
  • отправить заявку.

Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (mvs.gov.ua)

Какие шаги для получения разрешения на оружие в магазине:

  • личное обращение в магазин;
  • предоставление пакета необходимых документов;
  • обработка заявления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, после завершения войны с Россией, украинцам будет необходимо сдать или продать оружие, которое они имеют на руках, или переделать его на разрешенный вид.

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