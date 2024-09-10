Дозвіл на удари вглиб Росії може стати вирішальним фактором перемоги, - Шмигаль

За його словами, Україна щодня веде перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати такий дозвіл.

"Ви бачите, що Україна вже продемонструвала таку можливість власною зброєю. Майже щодня ми уражаємо військові цілі на території ворога. Ми абсолютно ставимо лише військові цілі для таких далекобійних операцій. Ми впевнені, що дуже відповідально будемо використовувати західну далекобійну зброю для ураження російських військових цілей", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що попри те, що деякі країни вже дозволили Україні використовувати свою зброю для захисту суверенітету, ключові партнери, такі як США, Німеччина і Франція, поки що офіційно не надали такого дозволу.

"Ми його добиваємося. Ми будем продовжувати цю роботу. У перемовинах з прем'єр-міністрами, урядами наших західних партнерів постійно наголошую на тому, що це той фактор який надзвичайно підвищить безпеку зокрема й української цивільної інфраструктури", - заявив премʼєр.

Він додав, що якщо Україна отримає можливість знищувати підготовлені росіянами для ударів по Україні військові об'єкти або зброю, то це принесе більше безпеки для українців.

"І це може стати один із вирішальних факторів перемоги у цій війні. Тому ми приділяємо цьому так багато уваги. Тому для нас це сьогодні один із найважливіших пріоритетів", - підкреслив Шмигаль.