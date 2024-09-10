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Разрешение на удары вглубь России может стать решающим фактором победы, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Получение разрешения на использование дальнобойного оружия против военных целей на территории России может стать ключевым фактором для победы в войне.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

По его словам, Украина ежедневно ведет переговоры с международными партнерами, чтобы получить такое разрешение.

"Вы видите, что Украина уже продемонстрировала такую возможность собственным оружием. Почти ежедневно мы поражаем военные цели на территории врага. Мы абсолютно ставим только военные цели для таких дальнобойных операций. Мы уверены, что очень ответственно будем использовать западное дальнобойное оружие для поражения российских военных целей", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что несмотря на то, что некоторые страны уже разрешили Украине использовать свое оружие для защиты суверенитета, ключевые партнеры, такие как США, Германия и Франция, пока официально не предоставили такого разрешения.

"Мы его добиваемся. Мы будем продолжать эту работу. В переговорах с премьер-министрами, правительствами наших западных партнеров постоянно подчеркиваю, что это тот фактор, который чрезвычайно повысит безопасность, в том числе и украинской гражданской инфраструктуры", - заявил премьер. 

Он добавил, что если Украина получит возможность уничтожать подготовленные россиянами для ударов по Украине военные объекты или оружие, то это принесет больше безопасности для украинцев. 

"И это может стать один из решающих факторов победы в этой войне. Поэтому мы уделяем этому так много внимания. Поэтому для нас это сегодня один из важнейших приоритетов", - подчеркнул Шмыгаль. 

Предыстория

Великобритания, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты в рамках военной помощи, однако с определенными условиями: украинским военным запрещено использовать это вооружение для ударов по территории России.

Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал союзников изменить свою позицию, аргументируя это необходимостью атак на российские аэродромы, где базируется тактическая и стратегическая авиация.

Однако западные партнеры пока не спешат снимать эти ограничения. Как отметил глава Пентагона Ллойд Остин, Россия уже переместила свою тактическую авиацию за пределы досягаемости ракет ATACMS, передаваемых Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц также выражал опасения по поводу возможных ударов по "целям в Москве", объясняя это решением Берлина не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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