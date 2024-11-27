Дозвіл на далекобійні удари допоміг, але тиск на Росію треба посилювати, - Зеленський

Дозвіл США на далекобійні удари по військових об’єктах на території Росії допоміг. Але тиск на країну-агресора треба підтримувати та збільшувати на різних рівнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що сьогодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Вчора відбулася зустріч нашої Ради Україна-НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети. І сьогодні з Марком ми обговорили наявні можливості реагування - необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які нам потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів", - зазначив він.
Президент наголосив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО й іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю.
"Нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових об’єктах у Росії допоміг. Але тиск на Росію треба підтримувати та збільшувати на різних рівнях. Щоб Росія відчувала, що таке війна", - зазначив глава держави.
Зеленський та Рютте також обговорили контакти з Америкою та іншими партнерами, скоординовану роботу з ними заради виконання того, про що вже домовлялися, і заради потрібного додаткового посилення - і військового, і політичного.
"Зокрема, заради запрошення України в НАТО - це стратегічний політичний крок - запрошення, на яке наші люди точно заслуговують і яке справді може допомогти", - додав президент.
Нагадаємо, 18 листопада США дозволили Україні застосувати ракети ATACMS для ударів по об'єктах на території Росії.
Вночі 19 листопада ЗСУ вперше атакували військовий об'єкт у Брянській області.
Крім того, адміністрація Джо Байдена дозволила бити по російських тилах крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, що містять американські компоненти.
За інформацією ЗМІ, аналогічний дозвіл дали уряди Великої Британії та Франції, оборонні концерни яких виробляють цей тип ракет, але обмежили використання лише Курською областю.
20 листопада стало відомо, що ЗСУ вперше застосували Storm Shadow по території РФ.
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