Дозвіл на далекобійні удари допоміг, але тиск на Росію треба посилювати, - Зеленський

Зеленський розповів, що сьогодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Вчора відбулася зустріч нашої Ради Україна-НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети. І сьогодні з Марком ми обговорили наявні можливості реагування - необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які нам потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів", - зазначив він.

Президент наголосив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО й іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю.

"Нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових об’єктах у Росії допоміг. Але тиск на Росію треба підтримувати та збільшувати на різних рівнях. Щоб Росія відчувала, що таке війна", - зазначив глава держави.

Зеленський та Рютте також обговорили контакти з Америкою та іншими партнерами, скоординовану роботу з ними заради виконання того, про що вже домовлялися, і заради потрібного додаткового посилення - і військового, і політичного.

"Зокрема, заради запрошення України в НАТО - це стратегічний політичний крок - запрошення, на яке наші люди точно заслуговують і яке справді може допомогти", - додав президент.