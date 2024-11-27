Разрешение на дальнобойные удары помогло, но давление на Россию надо усиливать, - Зеленский

Зеленский рассказал, что сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Вчера состоялась встреча нашего Совета Украина-НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. И сегодня с Марком мы обсудили имеющиеся возможности реагирования - необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нам нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть в партнеров", - отметил он.

Президент подчеркнул, что решения саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью.

"Недавнее разрешение относительно дальнобойных ударов по военным объектам в России помогло. Но давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях. Чтобы Россия чувствовала, что такое война", - отметил глава государства.

Зеленский и Рютте также обсудили контакты с Америкой и другими партнерами, скоординированную работу с ними для выполнения того, о чем уже договаривались, и для необходимого дополнительного усиления - и военного, и политического.

"В частности, ради приглашения Украины в НАТО - это стратегический политический шаг - приглашение, которое наши люди точно заслуживают и которое действительно может помочь", - добавил президент.