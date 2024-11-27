Разрешение на дальнобойные удары помогло, но давление на Россию надо усиливать, - Зеленский

Разрешение США на дальнобойные удары по военным объектам на территории России помогло. Но давление на страну-агрессора нужно поддерживать и увеличивать на разных уровнях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Вчера состоялась встреча нашего Совета Украина-НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. И сегодня с Марком мы обсудили имеющиеся возможности реагирования - необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нам нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть в партнеров", - отметил он.
Президент подчеркнул, что решения саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью.
"Недавнее разрешение относительно дальнобойных ударов по военным объектам в России помогло. Но давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях. Чтобы Россия чувствовала, что такое война", - отметил глава государства.
Зеленский и Рютте также обсудили контакты с Америкой и другими партнерами, скоординированную работу с ними для выполнения того, о чем уже договаривались, и для необходимого дополнительного усиления - и военного, и политического.
"В частности, ради приглашения Украины в НАТО - это стратегический политический шаг - приглашение, которое наши люди точно заслуживают и которое действительно может помочь", - добавил президент.
Напомним, 18 ноября США разрешили Украине применить ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории России.
Ночью 19 ноября ВСУ впервые атаковали военный объект в Брянской области.
Кроме того, администрация Джо Байдена позволила бить по российским тылам крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, содержащими американские компоненты.
По информации СМИ, аналогичное разрешение предоставили правительства Великобритании и Франции, оборонные концерны которых производят этот тип ракет, но ограничили использование только Курской областью.
20 ноября стало известно, что ВСУ впервые применили Storm Shadow по территории РФ.
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