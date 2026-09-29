"Дожити до Нового року": Єврокомісія відмовила українським аграріям у 220 млн євро

Попри відмову Європейської комісії, агросектор все ж отримає необхідну підтримку завдяки низькопроцентній позиці від Світового банку у розмірі 250 млн доларів.

Отримане фінансування дозволить тимчасово стабілізувати ситуацію в галузі, однак очільник профільного міністерства наголошує на необхідності шукати довгострокові рішення.

"Це більш-менш дасть нам можливість дожити до нового року. Але зараз нам вже потрібно думати про те, що буде з весни після Нового року, бо ситуація продовжує залишатися критичною", - сказав Висоцький.

Він зазначив, що у серпні українська сторона звернулася до Євросоюзу з проханням збільшити безмитні квоти на біоетанол та цукор на 2027 рік, оскільки прагне наростити постачання продукції, у якій є потреба в ЄС.

Якщо це відбудеться без проблем, Україна планує порушувати питання про розширення експортних квот і для інших видів сільськогосподарської продукції.