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"Дожить до Нового года": Еврокомиссия отказала украинским аграриям в 220 млн евро

11:48 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Еврокомиссия отклонила запрос Украины на финансовую помощь (Getty Images)

Еврокомиссия отклонила запрос Украины о выделении 220 миллионов евро помощи аграриям, понесшим убытки из-за российских обстрелов портовой инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил в интервью Bloomberg.

Несмотря на отказ Европейской комиссии, агросектор все же получит необходимую поддержку благодаря низкопроцентному займу от Всемирного банка в размере 250 млн долларов.

Полученное финансирование позволит временно стабилизировать ситуацию в отрасли, однако глава профильного министерства подчеркивает необходимость искать долгосрочные решения.

"Это более-менее позволит нам дожить до нового года. Но сейчас нам уже нужно думать о том, что будет с весны после Нового года, потому что ситуация продолжает оставаться критической", - сказал Высоцкий.

Он отметил, что в августе украинская сторона обратилась в Евросоюз с просьбой увеличить беспошлинные квоты на биоэтанол и сахар на 2027 год, поскольку стремится нарастить поставки продукции, в которой нуждается ЕС.

Если это произойдет без проблем, Украина планирует ставить вопрос о расширении экспортных квот и для других видов сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Высоцкий заявил, что Украина не ожидает морского перемирия с Россией, поскольку Москва отклонила все предложения по прекращению огня.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что в этом году Украина потратит на войну с Россией минимум 155 млрд долларов. В то же время он сообщил, что "дыра" в оборонном бюджете достигает 27 млрд.

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