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"Дожити до Нового року": Єврокомісія відмовила українським аграріям у 220 млн євро

11:48 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Дожити до Нового року": Єврокомісія відмовила українським аграріям у 220 млн євро Ілюстративне фото: Єврокомісія відхилила запит України на фінансову допомогу(Getty Images)
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Єврокомісія відхилила запит України щодо виділення 220 мільйонів євро допомоги аграріям, які зазнали збитків через російські обстріли портової інфраструктури.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Попри відмову Європейської комісії, агросектор все ж отримає необхідну підтримку завдяки низькопроцентній позиці від Світового банку у розмірі 250 млн доларів.

Отримане фінансування дозволить тимчасово стабілізувати ситуацію в галузі, однак очільник профільного міністерства наголошує на необхідності шукати довгострокові рішення.

"Це більш-менш дасть нам можливість дожити до нового року. Але зараз нам вже потрібно думати про те, що буде з весни після Нового року, бо ситуація продовжує залишатися критичною", - сказав Висоцький.

Він зазначив, що у серпні українська сторона звернулася до Євросоюзу з проханням збільшити безмитні квоти на біоетанол та цукор на 2027 рік, оскільки прагне наростити постачання продукції, у якій є потреба в ЄС.

Якщо це відбудеться без проблем, Україна планує порушувати питання про розширення експортних квот і для інших видів сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, Висоцький заявив, що Україна не чекає на морське перемир’я з Росією, оскільки Москва відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що цього року Україна витратить на війну з Росією щонайменше 155 млрд доларів. Водночас він повідомив, що "діра" в оборонному бюджеті сягає 27 млрд.

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