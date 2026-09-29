"Дожить до Нового года": Еврокомиссия отказала украинским аграриям в 220 млн евро

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил в интервью Bloomberg .

Несмотря на отказ Европейской комиссии, агросектор все же получит необходимую поддержку благодаря низкопроцентному займу от Всемирного банка в размере 250 млн долларов.

Полученное финансирование позволит временно стабилизировать ситуацию в отрасли, однако глава профильного министерства подчеркивает необходимость искать долгосрочные решения.

"Это более-менее позволит нам дожить до нового года. Но сейчас нам уже нужно думать о том, что будет с весны после Нового года, потому что ситуация продолжает оставаться критической", - сказал Высоцкий.

Он отметил, что в августе украинская сторона обратилась в Евросоюз с просьбой увеличить беспошлинные квоты на биоэтанол и сахар на 2027 год, поскольку стремится нарастить поставки продукции, в которой нуждается ЕС.

Если это произойдет без проблем, Украина планирует ставить вопрос о расширении экспортных квот и для других видов сельскохозяйственной продукции.