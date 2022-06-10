Снова дожди и жара: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: в Украине сегодня будет жарко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 10 июня, погода в Украине будет жаркой. Однако в некоторых регионах прогнозируются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадки ожидают на западе и юге страны. В частности, грозовые дожди накроют Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Винницкую области. Ветер преимущественно восточный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +14 +18, днем +28 +31 градусов;

на западе ночью +13 +16 градусов, а днем +29 +21;

в восточных областях ночью +14 +17, днем +28 +31 градусов;

на юге страны ночью +15 +17 градусов, а днем +23 +28;

в центральных областях ночью +14 +17, днем +29 +30 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода. Возможна переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +28 +31 градус, а ночью +14 +18.