Снова дожди и жара: какой будет погода в Украине сегодня
Сегодня, 10 июня, погода в Украине будет жаркой. Однако в некоторых регионах прогнозируются дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня осадки ожидают на западе и юге страны. В частности, грозовые дожди накроют Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Винницкую области.
Ветер преимущественно восточный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +14 +18, днем +28 +31 градусов;
- на западе ночью +13 +16 градусов, а днем +29 +21;
- в восточных областях ночью +14 +17, днем +28 +31 градусов;
- на юге страны ночью +15 +17 градусов, а днем +23 +28;
- в центральных областях ночью +14 +17, днем +29 +30 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода. Возможна переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +28 +31 градус, а ночью +14 +18.
Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.