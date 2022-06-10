Знову дощі та спека: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 10 червня, погода в Україні буде спекотною. Проте в деяких регіонах прогнозуються дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опади очікують на заході та півдні країни. Зокрема, грозові дощі накриють Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Одеську, Херсонську, Миколаївську та Вінницьку області.
Вітер переважно східний з поривами до 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +14 +18, вдень +28 +31 градусів;
- на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +29 +21;
- у східних областях вночі +14 +17, вдень +28 +31 градусів;
- на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень +23 +28;
- у центральних областях вночі +14 +17, вдень +29 +30 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці та Київській області буде суха погода. Можлива мінлива хмарність. Вітер східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +28 +31 градус, а вночі +14 +18.
Нагадаємо, за даними синоптиків, погода влітку буде аномально спекотною та з дефіцитом опадів.
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