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Знову дощі та спека: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 07:00
Знову дощі та спека: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде спекотно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 10 червня, погода в Україні буде спекотною. Проте в деяких регіонах прогнозуються дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади очікують на заході та півдні країни. Зокрема, грозові дощі накриють Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Одеську, Херсонську, Миколаївську та Вінницьку області.

Вітер переважно східний з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +18, вдень +28 +31 градусів;
  • на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +29 +21;
  • у східних областях вночі +14 +17, вдень +28 +31 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень +23 +28;
  • у центральних областях вночі +14 +17, вдень +29 +30 градусів.

Знову дощі та спека: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області буде суха погода. Можлива мінлива хмарність. Вітер східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +28 +31 градус, а вночі +14 +18.

Знову дощі та спека: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, за даними синоптиків, погода влітку буде аномально спекотною та з дефіцитом опадів.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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