ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди и жара до +36: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Вторник 09 августа 2022 07:00
Дожди и жара до +36: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня на западе Украины пройдут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Часть Украины сегодня, 9 августа, накроют дожди, а в некоторых областях ожидаются грозы. Однако температура воздуха достигнет +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе пройдут дожди. В Житомирской, Сумской и Черкасской областях прогнозируются грозы, возможны шквалы.

На остальной территории будет жаркая и сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +13 +16, днем +23 +26 градусов;
  • на западе ночью +13 +15 градусов, а днем +23 +25;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +34 +36 градусов;
  • на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +32 +34;
  • в центральных областях ночью +17 +19, днем +28 +30 градусов.

Дожди и жара до +36: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +16, а днем +22 +26 градусов.

Дожди и жара до +36: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Самый большой пакет военной помощи от США: что именно получит Украина
Самый большой пакет военной помощи от США: что именно получит Украина
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины