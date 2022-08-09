Дожди и жара до +36: какой будет погода в Украине сегодня

Часть Украины сегодня, 9 августа, накроют дожди, а в некоторых областях ожидаются грозы. Однако температура воздуха достигнет +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе пройдут дожди. В Житомирской, Сумской и Черкасской областях прогнозируются грозы, возможны шквалы.

На остальной территории будет жаркая и сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +13 +16, днем +23 +26 градусов;

на западе ночью +13 +15 градусов, а днем +23 +25;

в восточных областях ночью +16 +18, днем +34 +36 градусов;

на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +32 +34;

в центральных областях ночью +17 +19, днем +28 +30 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +16, а днем +22 +26 градусов.