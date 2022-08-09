Дощі та спека до +36: якою буде погода в Україні сьогодні

Частину України сьогодні, 9 серпня, накриють дощі, а у деяких областях очікуються грози. Проте температура повітря досягне +36 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході пройдуть дощі. У Житомирській, Сумській та Черкаській областях прогнозуються грози, можливі шквали.

На решті території буде спекотна та суха погода. Вітер переважно північно-східний, з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +13 +16, вдень +23 +26 градусів;

на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +23 +25;

у східних областях вночі +16 +18, вдень +34 +36 градусів;

на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +32 +34;

у центральних областях вночі +17 +19, вдень +28 +30 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні опадів не прогнозується, можлива мінлива хмарність. Вітер північно-східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +16, а вдень +22 +26 градусів.