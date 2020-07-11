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Дожди в западных областях и жара до +32: прогноз погоды на сегодня

Суббота 11 июля 2020 10:02
Дожди в западных областях и жара до +32: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве будет наблюдаться умеренная облачность

Погода сегодня в западных областях Украины снова ухудшится. Температура воздуха в стране будет колебаться от +27 до +32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории западной Украины будут идти грозовые дожди. Во всех остальных регионах будет сухо и жарко.

В западных областях температура воздуха днем составит от +27 до +31. Ночью столбики термометров опустятся до +13 +17 градусов тепла.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +28 до +32, а ночью она опустится до +14 +17.

В восточных и южных областях температура днем будет от +28 до +32 градусов, а ночью от +13 до +20.

Дожди в западных областях и жара до +32: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 11 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться умеренная облачность. Температура в дневное время составит +29 +32 градуса, а в ночное +14 +17.

Дожди в западных областях и жара до +32: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 11 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Также ранее сообщалось, когда в Украину снова вернется жара.

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