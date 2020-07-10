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В Украине объявили штормовое предупреждение

Пятница 10 июля 2020 14:35
В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Синоптики предупреждают о дождях, грозах и шквалах до 20 м/с

Завтра, 11 июля, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и шквалах до 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в большинстве западных областей ожидаются грозовые дожди. В отдельных районах выпадет град, а сильные порывы ветра составят от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, 12 июля сильные дожди укроют Карпаты и Закарпатье (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, на западе Украины несколько недель подряд не утихали грозовые дожди с градом.

Также сообщалось, когда в Украину снова вернется жара.

Вместе с тем РБК-Украина сообщало, что сегодня температура воздуха во всех регионах будет в пределах +25 +29 градусов тепла.

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