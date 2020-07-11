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Дощі у західних областях та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні

Субота 11 липня 2020 10:02
Дощі у західних областях та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Києві спостерігатиметься помірна хмарність

Погода сьогодні у західних областях України знову погіршиться. Температура повітря в країні коливатиметься від +27 до +32 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території західної України йтимуть грозові дощі. У всіх інших регіонах буде сухо та спекотно.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +27 до +31. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +13 +17 градусів тепла.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +28 до +32, а вночі вона опуститься до +14 +17.

У східних та південних областях температура вдень спостерігатиметься від +28 до +32 градусів, а вночі від +13 до +20.

Дощі у західних областях та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 11 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні спостерігатиметься помірна хмарність. Температура у денний час становитиме +29 +32 градуси, а у нічний +14 +17.

Дощі у західних областях та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 11 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.

Також раніше повідомлялося, коли в Україну знову повернеться спека.

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