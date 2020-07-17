Дожди на западе и жара на юге: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 17 июля, погода в западных и некоторых центральных областях будет дождливой, однако на всей остальной территории Украины будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха в регионах будет в пределах +21 +29 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут идти в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Житомирской и Винницкой областях. На всей остальной территории Украины осадков не предусматривают.

В западных областях температура воздуха днем будет от +21 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +14 тепла.

В центральных и северных областях температура днем будет от +25 до +28 градусов. Ночью этот показатель опустится до отметки +13 +16.

В восточных и южных областях температура днем ожидается от +25 до +29, а ночью она будет в пределах +12 +19 градусов.

Фото: погода в Украине на 17 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня ожидается умеренная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +28, а ночью от +11 до +15.

Фото: погода в Киеве и области на 17 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, спасатели предупредили, что 15-17 июля произойдет повышение уровней воды за суточную интенсивность в 1-3 см в реках Припять и Стоход.

Кроме того, ранее сообщалось, что в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.