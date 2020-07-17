Дощі на заході та спека на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 17 липня, погода у західних та деяких центральних областях буде дощовою, однак на всій іншій території України буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря в регіонах буде в межах +21 +29 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні йтимуть у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Житомирській та Вінницькій областях. На всій іншій території України опадів не передбачають.

У західних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +21 до +24 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +14 тепла.

У центральних та північних областях температура вдень буде від +25 до +28 градусів. Вночі цей показник опуститься до відмітки +13 +16.

У східних та південних областях температура вдень очікуватиметься від +25 до +29, а вночі вона буде в межах +12 +19 градусів.

Фото: погода в Україні на 17 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Київській області та у столиці сьогодні очікується помірна хмарність. Температура повітря коливатиметься від +25 до +28, а вночі від +11 до +15.

Фото: погода в Києві та області на 17 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід.

Крім того раніше повідомлялось, що у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.