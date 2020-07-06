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Дожди на западе и жара до +38: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     06.07.2020 - 08:00
Дожди на западе и жара до +38: погода в Украине на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В большинстве областей ожидается солнечная погода

Погода в Украине в понедельник, 6 июля, будет дождливой лишь на западе страны. Температура воздуха прогреется до +38 тепла на юго-востоке.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в дневное время суток ожидаются грозовые дожди во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях. В остальных областях осадки маловероятны, будет солнечная погода. Ветер по Украине составит от 3 до 8 метров за секунду.

Так, на западе ожидается от +29 до +32 тепла днем, а ночью столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов. Осадков в ночное время суток синоптики не прогнозируют.

В центральных и северных областях будет от +30 до +34 тепла, ночью температура будет в пределах +16 +20 градусов тепла.

На юго-востоке страны будет еще теплее. Днем ожидается от +33 до +38 тепла, а ночью от +19 до +24 тепла.

Дожди на западе и жара до +38: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 6 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют солнечную погоду. Днем столбики термометров покажут от +30 до +34 тепла, а ночью ожидается от +15 до +19 градусов.

Дожди на западе и жара до +38: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 6 июля (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Гидрометцентр
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