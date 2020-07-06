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Дощі на заході і спека до +38: погода в Україні на сьогодні

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 08:00
Дощі на заході і спека до +38: погода в Україні на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У більшості областей очікується сонячна погода

Погода в Україні у понеділок, 6 липня, буде дощовою лише на заході країни. Температура повітря прогріється до +38 тепла на південному сході.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в денний час доби очікуються грозові дощі у Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях. В інших областях опади малоймовірні, буде сонячна погода. Вітер по Україні складе від 3 до 8 метрів за секунду.

Так, на заході очікується від +29 до +32 тепла вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть +15 до +18 градусів. Опадів в нічний час доби синоптики не прогнозують.

У центральних і північних областях буде від +30 до +34 тепла, вночі температура буде в межах +16 +20 градусів тепла.

На південному сході країни буде ще тепліше. Вдень очікується від +33 до +38 тепла, а вночі від +19 до +24 тепла.

Дощі на заході і спека до +38: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 6 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують сонячну погоду. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +30 до +34 тепла, а вночі очікується від +15 до +19 градусів.

Дощі на заході і спека до +38: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 6 липня (meteo.gov.ua)

Як писало РБК-Украина, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Гідрометцентр
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