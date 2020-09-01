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Дожди на западе и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 01 сентября 2020 08:00
Дожди на западе и жара до +35: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 1 сентября, погода в западных областях Украины будет дождливой, однако во всех остальных регионах будет наблюдаться сухая и жаркая погода. Температура воздуха в стране будет колебаться от +23 до +35 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозам синоптиков, сегодня во всех западных регионах будут идти грозовые дожди. На всей остальной территории страны ожидается умеренная облачность.

В западных областях температура воздуха днем составит от +23 до +26, а ночью от +13 до +15.

В центральных и северных областях температура воздуха будет в пределах +29 +34, а ночью она опустится до +16 +18 тепла.

В южных и восточных областях температура воздуха днем ожидается от +29 до +35, а ночью она будет колебаться от +14 до +22 градусов.

Дожди на западе и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 1 сентября (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха составит от +29 до +32, а ночью от +14 до +18.

Дожди на западе и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 1 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине в западных областях объявлено штормовое предупреждение.

Также ранее РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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