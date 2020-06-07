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Дожди на западе и жара до +31: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     07.06.2020 - 10:00
Дожди на западе и жара до +31: погода в Украине на сегодня
Фото: фонтаны на Майдане (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня в Украине дождливая погода будет лишь на западе

Погода в Украине в воскресенье, 7 июня, будет еще теплее, дожди ожидаются лишь на западе страны. Температура воздуха в южных областях поднимется до +31 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех областях будет преимущественно солнечная погода. Лишь на западе, за исключением Черновицкой области, ожидаются дожди. Ветер по всей Украине будет от 5 до 10 метров за секунду.

Так, в западных областях днем будет от +24 до +28 тепла. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

В центральных и северных областях ожидается от +27 до +30 градусов. Ночью будет от +13 до +16 тепла.

В юго-восточных областях днем столбики термометров покажут от +25 до +31 тепла, а ночью будут в пределах +14 градусов.

Дожди на западе и жара до +31: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 7 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха прогреется до +27+29 тепла, а ночью ожидается от +15 до +17 градусов. В остальной области будет подобная температурная ситуация.

Дожди на западе и жара до +31: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 7 июня (meteo.gov.ua)

Отметим, погода в Украине на выходных будет жаркой и солнечной на большинстве территории.

Также РБК-Украина писало, что в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрУкргидометцентр
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