Дощі на заході і спека до +31: погода в Україні на сьогодні

Фото: фонтани на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні в Україні дощова погода буде лише на заході

Погода в Україні на неділю, 7 червня, буде ще тепліше, дощі очікуються лише на заході країни. Температура повітря у південних областях підніметься до +31 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх областях буде переважно сонячна погода. Лише на заході, за винятком Чернівецької області, очікуються дощі. Вітер по всій Україні буде від 5 до 10 метрів за секунду.

Так, у західних областях вдень буде від +24 до +28 тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.

У центральних і північних областях очікується від +27 до +30 градусів. Вночі буде від +13 до +16 тепла.

У південно-східних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +31 тепла, а вночі будуть в межах +14 градусів.

Фото: погода в Україні на 7 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

Сьогодні у Києві прогнозують мінливу хмарність. Вдень температура повітря прогріється до +27+29 градусів тепла, а вночі очікується від +15 до +17 градусів. В решті області буде така температурна ситуація.

Фото: погода в Києві та області на 7 червня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, погода в Україні на вихідних буде спекотною і сонячної на більшості території.

Також РБК-Україна писало, що у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко