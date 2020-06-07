ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дощі на заході і спека до +31: погода в Україні на сьогодні

Новини » Суспільство     07.06.2020 - 10:00
Дощі на заході і спека до +31: погода в Україні на сьогодні
Фото: фонтани на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні в Україні дощова погода буде лише на заході

Погода в Україні на неділю, 7 червня, буде ще тепліше, дощі очікуються лише на заході країни. Температура повітря у південних областях підніметься до +31 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх областях буде переважно сонячна погода. Лише на заході, за винятком Чернівецької області, очікуються дощі. Вітер по всій Україні буде від 5 до 10 метрів за секунду.

Так, у західних областях вдень буде від +24 до +28 тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.

У центральних і північних областях очікується від +27 до +30 градусів. Вночі буде від +13 до +16 тепла.

У південно-східних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +31 тепла, а вночі будуть в межах +14 градусів.

Дощі на заході і спека до +31: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 7 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

Сьогодні у Києві прогнозують мінливу хмарність. Вдень температура повітря прогріється до +27+29 градусів тепла, а вночі очікується від +15 до +17 градусів. В решті області буде така температурна ситуація.

Дощі на заході і спека до +31: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 7 червня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, погода в Україні на вихідних буде спекотною і сонячної на більшості території.

Також РБК-Україна писало, що у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрУкргидометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся