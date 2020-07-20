Дожди на западе и юге и до +32: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 20 июля, будет дождливой на западе и юге, а в остальной части страны будет сухо. В южных областях воздух прогреется до +32.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, в дневное и ночное время суток на западе ожидаются дожди без гроз, будет от +23 до +27 тепла, ночью от +13 до +16 градусов. Ветер по Украине от 5 до 10 метров за секунду.

В юго-восточных областях будет теплее. Днем ожидается от +25 до +32 тепла, а ночью от +14 до +20 градусов. При этом ожидаются дожди в Херсонской, Одесской, Николаевской областях, а также в Крыму.

В центральных и северных областях температура воздуха от +24 до +27 тепла, а ночью местами опустится до +14 +17 градусов.

Фото: погода в Украине на 20 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области сегодня тепло и солнечно, может быть умеренная облачность. Днем столбики термометров покажут от +25 до +28 тепла, а ночью будет в пределах +15 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 20 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, на следующей неделе погода в Украине будет дождливой на западе и жаркой на юге: температура воздуха местами поднимется до +30 градусов.