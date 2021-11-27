Дожди на западе и юге и +13 градусов: прогноз погоды на завтра
Фото: в Украине 28 будет дождливо и тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
В воскресенье, 28 ноября, в Украине ожидаются дожди в западных и южных областях. Температура воздуха днем поднимется до +14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
Днем в западных и южных регионах завтра ожидаются дожди, при том осадки возможны и ночью. Температура воздуха составит:
- на западе днем от +6 до +8, а ночью - от 0 до +3;
- на севере днем от +5 до +8, а ночью - от -1 до +1;
- на востоке днем от +6 до +8, а ночью - от +3 до +5;
- на юге днем от +11 до +13, а ночью - от +3 до +5;
- в центре днем от +8 до +10, а ночью - от +1 до +3.
Прогноз в Киеве
В столице в воскресенье будет облачно и без существенных осадков. Днем воздух прогреется от +8 до +10. Температура ночью составит - от +1 до +3.