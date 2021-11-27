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Дожди на западе и юге и +13 градусов: прогноз погоды на завтра

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Суббота 27 ноября 2021 20:20
Дожди на западе и юге и +13 градусов: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 28 будет дождливо и тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 28 ноября, в Украине ожидаются дожди в западных и южных областях. Температура воздуха днем поднимется до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

Днем в западных и южных регионах завтра ожидаются дожди, при том осадки возможны и ночью. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от +6 до +8, а ночью - от 0 до +3;
  • на севере днем от +5 до +8, а ночью - от -1 до +1;
  • на востоке днем от +6 до +8, а ночью - от +3 до +5;
  • на юге днем от +11 до +13, а ночью - от +3 до +5;
  • в центре днем от +8 до +10, а ночью - от +1 до +3.

Дожди на западе и юге и +13 градусов: прогноз погоды на завтра

Прогноз в Киеве

В столице в воскресенье будет облачно и без существенных осадков. Днем воздух прогреется от +8 до +10. Температура ночью составит - от +1 до +3.

Дожди на западе и юге и +13 градусов: прогноз погоды на завтра

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