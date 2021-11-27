Дощі на заході та півдні та +13 градусів: прогноз погоди на завтра
Фото: в Україні 28 буде дощитиме і тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю, 28 листопада, в Україні очікуються дощі в західних і південних областях. Температура повітря вдень підніметься до + 14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Вдень у західних і південних регіонах завтра очікуються дощі, при тому опади можливі і вночі. Температура повітря складе:
- на заході вдень від +6 до + 8, а вночі-від 0 до +3;
- на півночі вдень від +5 до + 8, а вночі-від -1 до +1;
- на сході вдень від +6 до + 8, а вночі-від +3 до + 5;
- на півдні вдень від +11 до +13, а вночі-від +3 до + 5;
- у центрі вдень від + 8 до +10, а вночі - від +1 до +3.
Прогноз у Києві
У столиці в неділю буде хмарно і без істотних опадів. Вдень повітря прогріється від + 8 до +10. Температура вночі становитиме - від +1 до + 3.