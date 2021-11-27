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Дощі на заході та півдні та +13 градусів: прогноз погоди на завтра

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Субота 27 листопада 2021 20:20
Дощі на заході та півдні та +13 градусів: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 28 буде дощитиме і тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 28 листопада, в Україні очікуються дощі в західних і південних областях. Температура повітря вдень підніметься до + 14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Вдень у західних і південних регіонах завтра очікуються дощі, при тому опади можливі і вночі. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від +6 до + 8, а вночі-від 0 до +3;
  • на півночі вдень від +5 до + 8, а вночі-від -1 до +1;
  • на сході вдень від +6 до + 8, а вночі-від +3 до + 5;
  • на півдні вдень від +11 до +13, а вночі-від +3 до + 5;
  • у центрі вдень від + 8 до +10, а вночі - від +1 до +3.

Дощі на заході та півдні та +13 градусів: прогноз погоди на завтра

Прогноз у Києві

У столиці в неділю буде хмарно і без істотних опадів. Вдень повітря прогріється від + 8 до +10. Температура вночі становитиме - від +1 до + 3.

Дощі на заході та півдні та +13 градусів: прогноз погоди на завтра

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