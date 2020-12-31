Дожди на западе и тепло до +13: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 31 декабря, во всех западных областях будет идти дождь. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +2 до +13 тепла, однако ночью в восточных регионах ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Ровенской и Хмельницкой областях будет идти дождь. На всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая, но пасмурная погода.

В западных и южных областях температура воздуха днем ожидается от +3 до +13 градусов, а ночью она будет в пределах +3 +8.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет составлять от +3 до +9, а ночью от -1 до +6.

В восточных областях температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +6, а ночью от -2 до +1.

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем будет в пределах +6 +9. Ночью столбики термометров покажут +4 +7.

Напомним, завтра на всей территории страны ожидается туман, поэтому синоптики объявили первый уровень опасности. Туман может привести к нарушению движения транспорта.

Кроме того, синоптики предупредили об ухудшение погоды в Карпатах. Ожидается снег, гололед и туман.