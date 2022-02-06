Дожди на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

Завтра, 7 февраля в западной и северной части Украины ожидаются осадки в виде дождя со снегом. На востоке и юге тем временем будет солнечно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня на западе ожидаются сильные дожди со снегом. На востоке и юге будет сиять солнце. Температура воздуха составит:
Фото: погода в Украине 7 февраля (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Днем температура воздуха будет достигать отметок от + 2 до + 5, а ночью - от -1 до -4.
Фото: погода в Украине 7 февраля (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Карпатах ожидаются метели. ГСЧС предупредила о возможном сходе лавин.