Дощі на заході та сонячно на сході: погода на завтра

Завтра, 7 лютого в західній та північній частині України очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. На сході та півдні тим часом буде сонячно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня на заході очікуються сильні дощі зі снігом. На сході й півдні сяятиме сонце. Температура повітря складатиме:
Фото: погода в Україні 7 лютого (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +2 до +5, а вночі - від -1 до -4.
Фото: погода в Україні 7 лютого (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Карпатах очікуються хуртовини. ДСНС попередила про можливе сходження лавин.