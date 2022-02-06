Дожди на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

Завтра, 7 февраля в западной и северной части Украины ожидаются осадки в виде дождя со снегом. На востоке и юге тем временем будет солнечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня на западе ожидаются сильные дожди со снегом. На востоке и юге будет сиять солнце. Температура воздуха составит:

на западе днем от +3 до +5, а ночью - от +0 до +4;

на севере днем от +2 до +4, а ночью - от -1 до -3;

на востоке днем от +2 до +4, а ночью - от -2 до -5;

на юге днем от +6 до +9, а ночью - от -1 до -3;

в центре днем от +3 до +5, а ночью - от 0 до -3.

Фото: погода в Украине 7 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Днем температура воздуха будет достигать отметок от + 2 до + 5, а ночью - от -1 до -4.

Фото: погода в Украине 7 февраля (meteo.gov.ua)