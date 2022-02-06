Дощі на заході та сонячно на сході: погода на завтра
Фото: погода в Україні 7 лютого (Віталій Носач, РБК-Україні)
Завтра, 7 лютого в західній та північній частині України очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. На сході та півдні тим часом буде сонячно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня на заході очікуються сильні дощі зі снігом. На сході й півдні сяятиме сонце. Температура повітря складатиме:
- на заході вдень від +3 до +5, а вночі - від +0 до +4;
- на півночі вдень від +2 до +4, а вночі - від -1 до -3;
- на сході вдень від +2 до +4, а вночі - від -2 до -5;
- на півдні вдень від +6 до +9, а вночі - від -1 до -3;
- у центрі вдень від +3 до +5, а вночі - від 0 до -3.
Фото: погода в Україні 7 лютого (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +2 до +5, а вночі - від -1 до -4.
Фото: погода в Україні 7 лютого (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Карпатах очікуються хуртовини. ДСНС попередила про можливе сходження лавин.