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Дощі на заході та сонячно на сході: погода на завтра

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Неділя 06 лютого 2022 20:00
Дощі на заході та сонячно на сході: погода на завтра Фото: погода в Україні 7 лютого (Віталій Носач, РБК-Україні)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 7 лютого в західній та північній частині України очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. На сході та півдні тим часом буде сонячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня на заході очікуються сильні дощі зі снігом. На сході й півдні сяятиме сонце. Температура повітря складатиме:

  • на заході вдень від +3 до +5, а вночі - від +0 до +4;
  • на півночі вдень від +2 до +4, а вночі - від -1 до -3;
  • на сході вдень від +2 до +4, а вночі - від -2 до -5;
  • на півдні вдень від +6 до +9, а вночі - від -1 до -3;
  • у центрі вдень від +3 до +5, а вночі - від 0 до -3.

Дощі на заході та сонячно на сході: погода на завтра

Фото: погода в Україні 7 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +2 до +5, а вночі - від -1 до -4.

Дощі на заході та сонячно на сході: погода на завтра

Фото: погода в Україні 7 лютого (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Карпатах очікуються хуртовини. ДСНС попередила про можливе сходження лавин.

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