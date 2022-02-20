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Дожди на западе и солнечно в ряде регионов: погода на завтра

Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 21 февраля, в Украине ожидается легкое потепление, а температура днем в отдельных регионах подымется к отметке +11. Тем временем на западе возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В большинстве регионов ожидается солнечная погода. Впрочем, на западе стоит готовиться к дождям. В целом в Украине ожидается потепление:

  • на западе днем от +8 до +10, а ночью - от +1 до +3;
  • на севере днем от +6 до +10, а ночью - от 0 до +2;
  • на востоке днем от +5 до +9, а ночью - от -1 до -3;
  • на юге днем от +9 до +11, а ночью - от -1 до +1;
  • в центре днем от +7 до +9, а ночью - от 0 до +2.

Фото: погода в Украине 21 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха будет достигать отметок от +7 до +9, а ночью составит от 0 до +2.

Фото: погода в Украине 21 февраля (meteo.gov.ua)

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Погода в Украине