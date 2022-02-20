Дожди на западе и солнечно в ряде регионов: погода на завтра

Завтра, 21 февраля, в Украине ожидается легкое потепление, а температура днем в отдельных регионах подымется к отметке +11. Тем временем на западе возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В большинстве регионов ожидается солнечная погода. Впрочем, на западе стоит готовиться к дождям. В целом в Украине ожидается потепление:
Фото: погода в Украине 21 февраля (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха будет достигать отметок от +7 до +9, а ночью составит от 0 до +2.
Фото: погода в Украине 21 февраля (meteo.gov.ua)