Дощі на заході і сонячно в ряді регіонів: погода на завтра

Завтра, 21 лютого, в Україні очікується легке потепління, а температура вдень в окремих регіонах підніметься до позначки +11. Тим часом на заході можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У більшості регіонів очікується сонячна погода. Втім, на заході варто готуватися до дощів. В цілому в Україні очікується потепління:
Фото: погода в Україні 21 лютого (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікується сонячна погода. Вдень температура повітря сягатиме позначок від + 7 до +9, а вночі становитиме від 0 до + 2.
Фото: погода в Україні 21 лютого (meteo.gov.ua)