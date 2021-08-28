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Дожди на западе и потепление почти во всех регионах: какой сегодня погода

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Суббота 28 августа 2021 10:00
Дожди на западе и потепление почти во всех регионах: какой сегодня погода Фото: в Украине ожидается потепление в большинстве регионов (flickr.com/vladpl)
Автор: Инна Собора

Сегодня в Украину придет потепление в большинстве регионов. Однако в западных областях прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Осадки сегодня ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

Там прогнозируют +21-23 градуса днем. Ночью температура опустится до +10-12 градусов.

В северных областях ожидается +23-25 ​​градусов. Ночью +12-14 градусов.

В центральных и восточных регионах воздух прогреется до +28-30 градусов. Ночью +12-14 градусов.

На юге страны +28-30 градусов днем, ночью температура опустится до +15-17 градусов.

Дожди на западе и потепление почти во всех регионах: какой сегодня погода

Погода в Киеве

Температура воздуха днем ​​прогреется до +23-25 ​​градусов. Ночью опустится до +15-17 градусов.

Осадков в столице не прогнозируют.

Дожди на западе и потепление почти во всех регионах: какой сегодня погода

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