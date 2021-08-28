Дожди на западе и потепление почти во всех регионах: какой сегодня погода
Фото: в Украине ожидается потепление в большинстве регионов (flickr.com/vladpl)
Сегодня в Украину придет потепление в большинстве регионов. Однако в западных областях прогнозируют дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Осадки сегодня ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.
Там прогнозируют +21-23 градуса днем. Ночью температура опустится до +10-12 градусов.
В северных областях ожидается +23-25 градусов. Ночью +12-14 градусов.
В центральных и восточных регионах воздух прогреется до +28-30 градусов. Ночью +12-14 градусов.
На юге страны +28-30 градусов днем, ночью температура опустится до +15-17 градусов.
Погода в Киеве
Температура воздуха днем прогреется до +23-25 градусов. Ночью опустится до +15-17 градусов.
Осадков в столице не прогнозируют.