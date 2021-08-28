Дощі на заході та потепління майже в усіх регіонах: якою сьогодні буде погода
Фото: в Україні очікується потепління у більшості регіонів (flickr.com/vladpl)
Сьогодні в Україну прийде потепління у більшості регіонів. Однак у західних областях прогнозують дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Опади сьогодні очікуються в Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.
Там прогнозують +21-23 градуси вдень. Вночі температура опуститься до +10-12 градусів.
В північних областях очікується +23-25 градусів. Вночі +12-14 градусів.
В центральних та східних регіонах повітря прогріється до +28-30 градусів. Вночі +12-14 градусів.
На півдні країни +28-30 градусів вдень, вночі температура опуститься до +15-17 градусів.
Погода в Києві
Температура повітря вдень прогріється до +23-25 градусів. Вночі опуститься до +15-17 градусів.
Опадів в столиці не прогнозують.