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Дощі на заході та потепління майже в усіх регіонах: якою сьогодні буде погода

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Субота 28 серпня 2021 10:00
Дощі на заході та потепління майже в усіх регіонах: якою сьогодні буде погода Фото: в Україні очікується потепління у більшості регіонів (flickr.com/vladpl)
Автор: Инна Собора

Сьогодні в Україну прийде потепління у більшості регіонів. Однак у західних областях прогнозують дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Опади сьогодні очікуються в Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.

Там прогнозують +21-23 градуси вдень. Вночі температура опуститься до +10-12 градусів.

В північних областях очікується +23-25 градусів. Вночі +12-14 градусів.

В центральних та східних регіонах повітря прогріється до +28-30 градусів. Вночі +12-14 градусів.

На півдні країни +28-30 градусів вдень, вночі температура опуститься до +15-17 градусів.

Дощі на заході та потепління майже в усіх регіонах: якою сьогодні буде погода

Погода в Києві

Температура повітря вдень прогріється до +23-25 градусів. Вночі опуститься до +15-17 градусів.

Опадів в столиці не прогнозують.

Дощі на заході та потепління майже в усіх регіонах: якою сьогодні буде погода

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