Дожди на западе и до +26 тепла: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 28 сентября, будет дождливой лишь на западе страны. Столбики термометров покажут до +26 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на юго-востоке Украины ожидается от +19 до +26 градусов тепла днем и +9 +16 ночью.

В центральных и северных областях температура воздуха составит от +19 до +24 тепла, а ночью от +7 до +13 градусов.

На западе столбики термометров покажут от +18 до +21 тепла, а ночью ожидается от +5 до +10 градусов. Синоптики прогнозируют дожди во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Погода в Украине на 28 сентября (meteo.gov.ua)

В Киеве сегодня ожидается от +20 до +22 тепла днем и от +9 до +11 градусов ночью. В области будет похожая температурная ситуация.

Погода в Киеве и области на 28 сентября (meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что синоптики в Украине прогнозируют ухудшение погоды. Ожидаются значительные дожди и сильные порывы ветра.

Напомним, вчера в Украине из-за непогоды были обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего таких населенных пунктов во Львовской и Винницкой областях.