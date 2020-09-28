Дощі на заході і до +26 тепла: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 28 вересня, буде дощовою лише на заході країни. Стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на південно-сході України очікується від +19 до +26 градусів тепла вдень та +9 +16 вночі.

У центральних і північних областях температура повітря становитиме від +19 до +24 тепла, а вночі від +7 до +13 градусів.

На заході стовпчики термометрів покажуть від +18 до +21 тепла, а вночі очікується від +5 до +10 градусів. Синоптики прогнозують дощі у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Погода в Україні на 28 вересня (meteo.gov.ua)

У Києві сьогодні очікується від +20 до +22 тепла, вдень від +9 до +11 градусів вночі. В області буде схожа температурна ситуація.

Погода в Києві і області на 28 вересня (meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що синоптики в Україні прогнозують погіршення погоди. Очікуються значні дощі і сильні пориви вітру.

Нагадаємо, вчора в Україні через негоду було знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях.