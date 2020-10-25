Дожди на западе и до +22 тепла: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 25 октября, будет дождливой лишь на западе страны, а на остальной территории ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут до +22 тепла на юге страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе страны температура воздуха составит +12 +15 тепла. Ночью будет от +6 до +9 градусов. Дожди ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В центральных и северных областях днем ожидается от +13 до +16 градусов, а ночью будет от +6 до + 11 градусов.

На юго-востоке Украины будет теплее, чем в остальных регионах. Температура воздуха днем составит от + 14 до + 22 тепла. Ночью будет от +8 до +13 градусов.

Фото: погода в Украине на 25 октября (meteo.gov.ua)

В Киеве днем ожидается от +12 до +14 тепла, а ночью от +9 до +11 градусов. В области похожая температурная ситуация, но днем будет теплее.

Фото: погода в Киеве и области на 25 октября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине.

Также РБК-Украина писало, что синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.