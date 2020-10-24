Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

Фото: лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных областях и на юге. Высокая вероятность возникновения пожаров в этих регионах будет удерживаться до 24 октября.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 23-24 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве регионов Украины в пятницу и в выходные дни сохранится сухая и довольно теплая погода.

Также РБК-Украина писало, что синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.

Кроме этого, ранее в Обухове (Киевская область) произошел пожар на утилизационном предприятии на улице Промышленная.